Путин провел первый разговор с Зеленским

Президент России Владимир Путин впервые провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает РИА «Новости»

Как отметили в Кремле, в ходе беседы стороны обсуждали ситуация в Донбассе.

Также лидеры поговорили о возвращении удерживаемый лиц, сообщили в Кремле.

Как отметили в пресс-службе Зеленского, главной темой разговора стало освобождение украинских моряков, задержанных в России.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.