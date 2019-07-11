В Совфеде посочувствовали Зеленскому после идеи переименовать Россию

Член комитета Совфеда по безопасности Франц Клинцевич заявил, что ему жаль украинского лидера Владимира Зеленского, которому предложили переименовать Россию и русский язык. Об этом сообщает РИА «Новости».

Клинцевич отметил, что считает «откровенной чушью» идею советника Зеленского Никиты Потураева, который предложил называть на Украине русский язык «российским», а Россию — «Московией».

«Можно только посочувствовать Зеленскому», — добавил Клинцевич.

По его словам, с таким советником президент Украины «кашу не сварит».

Он признался, что его насмешила эта идея Потураева, когда он о ней услышал.

Ранее сообщалось, что в Сети ответили на предложение Украины переименовать Россию.