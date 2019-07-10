Путин призвал гарантировать технологический суверенитет

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Журналисты в пресс-центре следят за выступлением президента России Владимира Путина на панельной... Журналисты в пресс-центре следят за выступлением президента России Владимира Путина на панельной...
Журналисты в пресс-центре следят за выступлением президента России Владимира Путина на панельной...
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин призвал гарантировать технологический суверенитет.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нужно сделать все, чтобы гарантировать технологический суверенитет России.