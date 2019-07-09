Путин впервые высказался о санкциях против Грузии

Российский президент Владимир Путин высказался о санкциях в отношении Грузии, передает РИА «Новости».

По его словам, он против таких мер, так как это было бы неуважением к грузинскому народу.

Он отметил, что не стал бы этого делать.

Отношения Москвы и Тбилиси обострились после того, как в Грузии начались антироссийские акции протеста.

Ранее Госдума рекомендовала правительству применить специальные экономические меры в отношении Грузии, которые могут включать приостановку денежных переводов с территории РФ и ввоза в Россию вина и газированной воды. В Думе уверены, что выпады со стороны радикальных сил могут усилить деградацию российско-грузинских отношений.