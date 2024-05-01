В Варшаве неизвестные попытались поджечь синагогу

Неизвестные попытались поджечь синагогу в центре Варшавы, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский, чьи слова приводит ТАСС.

«Кто-то пытался поджечь синагогу Ножиков, используя коктейль Молотова. Слава богу, никто не пострадал», – сообщил дипломат. Отмечается, что об инциденте проинформированы столичные правоохранители, они уже начали расследование преступления.

Синагога имени супругов Залмана и Ривки Ножик, является главной синагогой Союза еврейских общин Польши. Она единственная сохранилась в Варшаве после Второй мировой войны. В 1997 году ее уже поджигали.

В апреле раввин синагоги Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» Довид Карпов рассказал, что недалеко от религиозного учреждения был ликвидирован террорист.

До этого в ФСБ сообщили, что террорист, планировавший взорвать синагогу в Москве, хранил бомбу под матрасом.

Ранее сообщалось, что боевики из Казахстана готовили теракт в московской синагоге.