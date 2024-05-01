В Курской области объявлена тревога из-за беспилотника

Жителей Курской области призвали быть бдительными из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). С предупреждением о дроне и объявлением тревоги выступил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Силы и средства ПВО [на территории региона] приведены в готовность для отражения возможной атаки», — отметил глава области.

При этом Старовойт уточнил, что прогнозируется возможная атака именно беспилотника, а не запуск ракет в сторону российского приграничного региона.

Курская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны украинских военных. 28 апреля ВСУ в течение дня атаковали населенные пункты в пяти районах региона.

В марте украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, после чего на территории общественного здания начался пожар.

По неофициальным данным, Соединенные Штаты уже передали ВСУ дальнобойный вариант ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров. Это позволит Украине проводить ракетные атаки по областным центрам ряда регионов России, в том числе и по Курску.

Ранее в приграничных районах Курской области произошла артиллерийская дуэль.