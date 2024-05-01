Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве демонтируют композицию под аркой Дружбы народов

«Страна.ua»: в Киеве демонтируют композицию под аркой Дружбы народов

close
100%
Киевская городская военная администрация/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Киеве продолжается демонтаж композиции в честь Переяславской рады под Аркой дружбы народов, которая в настоящее время называется Арка свободы украинского народа. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что демонтировано около 60% композиции. По словам рабочих, демонтаж займет еще два дня.

В мэрии Киева заявляли до этого, что хотят не повредить композицию при демонтаже и передать ее в музей авиации.

Ранее сообщалось, что департамент охраны культурного наследия мэрии Киева выступил против демонтажа арки Дружбы народов в центре украинской столицы. В ведомстве отметили, что арка символизирует толерантность народа Украины ко всем нациям, конфессиям и сообществам.

До этого министерство культуры и информационной политики Украины вывело Арку Дружбы народов из реестра недвижимых памятников, что позволяет ее демонтировать.

Арка была возведена в ознаменование воссоединения Украины и России, она расположена в Крещатом парке Киева. Открытие монумента состоялось в 1981 году.

Ранее памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами