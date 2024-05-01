В Киеве демонтируют композицию под аркой Дружбы народов

В Киеве продолжается демонтаж композиции в честь Переяславской рады под Аркой дружбы народов, которая в настоящее время называется Арка свободы украинского народа. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что демонтировано около 60% композиции. По словам рабочих, демонтаж займет еще два дня.

В мэрии Киева заявляли до этого, что хотят не повредить композицию при демонтаже и передать ее в музей авиации.

Ранее сообщалось, что департамент охраны культурного наследия мэрии Киева выступил против демонтажа арки Дружбы народов в центре украинской столицы. В ведомстве отметили, что арка символизирует толерантность народа Украины ко всем нациям, конфессиям и сообществам.

До этого министерство культуры и информационной политики Украины вывело Арку Дружбы народов из реестра недвижимых памятников, что позволяет ее демонтировать.

Арка была возведена в ознаменование воссоединения Украины и России, она расположена в Крещатом парке Киева. Открытие монумента состоялось в 1981 году.

Ранее памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно.