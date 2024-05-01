Эксперты рассказали, как переключиться с работы на отдых для лучшего сна

Чтобы расслабиться перед сном, следует отказаться от всех домашних и рабочих дел за час до сна. Об этом эксперты рассказали The Associated Press (AP).

Многим сложно избавиться от стресса после работы, который часто неизбежен. Для решения этой проблемы можно создать «буферную зону» между концом рабочего дня и отходом ко сну. Для этого за час до сна нужно прекратить проверять электронную почту, не нужно оплачивать счета, заниматься домашними делами или сидеть в соцсетях. Свет от телефонов и экранов компьютеров может нарушить циркадный ритм (внутренние часы, подавив выработку гормона мелатонина, который помогает заснуть. Вместо этого лучше почитать книгу, уделить время хобби или близким.

Обильный прием пищи прямо перед сном может нарушить сон, поэтому лучше есть ранним вечером. Чтобы не ложиться голодным, можно перекусить сыром или арахисовым маслом с цельнозерновым хлебом, либо орехами. Нужно избегать алкоголя: хотя сначала он помогает заснуть, затем может спровоцировать нарушение циклов сна. Также следует отказаться от кофеина за несколько часов до сна.

Перечисленные советы могут не сработать при сильном стрессе. Если человек не может нормально выспаться более месяца, нужно обратиться к врачу.

В заключение эксперты рекомендовали приложить усилия, чтобы сделать сон качественнее, а не рассматривать его просто как остаток дня.

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