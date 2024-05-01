В Киргизии 1 мая произошло землетрясение

На границе Киргизии и Таджикистана 1 мая произошло землетрясение силой четыре балла. Об этом сообщает Киргизский институт сейсмологии.

Подземные толчки магнитудой четыре фиксировались в 18 километрах от киргизского села Карамык и в 105 километрах от города Баткена в 7:37 по местному времени (4:37 мск). В селах Карамык и Шибээ, расположенных ближе всего к эпицентру, сила колебаний земной коры оценивалась в 2,5 балла. Пострадавших и разрушений нет.

Накануне, 30 апреля, в Киргизии произошло еще одно землетрясение силой 3,2 балла. В населенных пунктах его воздействие не ощущалось.

29 апреля в Китае зафиксировали землетрясение у границы с Россией и Казахстаном. Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксировали в 35 километрах северо-восточнее города Каба в округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Эпицентр землетрясения находился примерно в 26 км от границы с Казахстаном и в 100 км от границы с Россией.

Ранее в Тихом океане рядом с Камчаткой произошли три подземных толчка.