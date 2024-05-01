В одной из областей Украины ограничили доступ в пятикилометровую приграничную зону

В Сумской области на севере Украины ограничили свободный доступ в приграничную пятикилометровую зону. Об этом говорится в указе Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что свободный доступ будет закрыт в период с 22 апреля до завершения действия правового режима военного положения.

«Установить на территории Сумской области дополнительные временные ограничения особого режима и запретить свободный въезд <…> в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы Украины», — говорится в документе.

Выезжать в приграничную зону смогут лица, занятые на возведении фортификационных сооружений, аварийных и спасательных работах, а также сотрудники экстренной медицинской помощи.

До этого спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона заявил, что около 10 мужчин ежедневно пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам.

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