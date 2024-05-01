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В Сибири снимут фильм о приключениях Леонардо Ди Каприо

На Алтае снимут фильм о заблудившемся актере Ди Каприо

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Вести Алтай

Короткометражный фильм о приключениях актера Леонардо Ди Каприо снимают в Солтонском районе Алтайского края. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Картина «Лео, у нас сибирские обстоятельства» Кристины Холдеевой в жанре мокьюментари рассказывает о том, как артист ехал получать награду, заблудился и оказался на Алтае, где нашел любовь и роль Ленина.

Ди Каприо сыграет актер из Якутии Александр Ясень. На создание фильма авторы собирают средства на краудфандинговой платформе — им удалось собрать уже почти 200 тысяч рублей.

Авторы уточняют, что хотят создать картину о том, как простой народ в Сибири может изменить жизнь американской звезды, у которой есть все.

Леонардо Ди Каприо, будучи экоактивистом, не раз обращал внимание на проблемы пожаров в Сибири. В 2021 году он опубликовал у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик о стихийных бедствиях, составленный изданием Guardian. Кроме российских пожаров, в нем упомянуты наводнения в Бельгии, экстремальные температуры в США и оползни в Индии.

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