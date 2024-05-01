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В Варшаве прошел антивоенный марш против помощи Украине

РИА Новости: в центре Варшавы прошел антивоенный «Марш мира»

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Depositphotos

Антивоенный марш начался в центре Варшавы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, шествие в центре польской столицы организовали различные антивоенные движения. Несколько сотен человек собрались в районе памятного креста Траугутта и начали следовать до Памятника юному повстанцу в Старом городе.

По словам участников манифестации, они выступают против вовлечения Польши в боевые действия на Украине. От них была слышна фраза «Это не наша война». Манифестанты также требуют прекратить поставлять Украине вооружение и военную технику.

Организатор марша Лешек Сыкульский в своем выступлении отметил, что участники мероприятия скептически относятся к тому, что Польша помогает Украине как финансово, так и в военном плане.

До этого в Киргизии заявили, что в этом году не будут проводить шествие «Бессмертного полка». Там объяснили такое решение мерами безопасности. МВД также призвало граждан с пониманием отнестись к предпринимаемым властями мерам безопасности.

Ранее в США сравнили пропалестинские протесты с выступлениями времен войны во Вьетнаме.

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