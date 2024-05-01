Прибыль одного из крупнейших инвестфондов США за три месяца взлетела на 59%

Прибыль Carlyle Group, одного из крупнейших инвестиционных фондов США, по итогам первого квартала выросла почти на 59% благодаря выгодным продажам активов из портфеля компании, сообщает Reuters.

Чистая прибыль от продажи ценных бумаг подскочила более чем вдвое и составила почти $400 млн по сравнению с $165,1 млн за аналогичный период 2023 года. Часть этих доходов поступила от обналичивания Carlyle своих долей в McDonald's и нефтяной Neptune Energy.

Распределяемая прибыль, которая представляет собой денежные средства, используемые для выплаты дивидендов акционерам, выросла до $431,3 млн по сравнению с $271,6 млн годом ранее.

До этого Bloomberg заметил, что последние три недели мировые инвестфонды увеличивают вложения в газовые фьючерсы. Трейдеры опасаются скорого скачка цен на энергоноситель, пришли к выводу аналитики издания.

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