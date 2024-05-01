Черчесов объяснил провал «Зенита» в 2024 году

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов в интервью «Спорту день за днем» заявил, что невыразительная игра петербургского «Зенита» в 2024 году связана с уходом ключевых футболистов — Малкома и Далера Кузяева.

«Именно этот сезон у «Зенита» неоднозначный и непростой, ушли лидеры, многое пришлось перестраивать. Иногда команде может не хватать и одного игрока, чтобы играть как прежде, а когда теряешь нескольких, то приходится совсем непросто. Считаю, что «Зенит» действует продуманно, там верстают планы заранее на несколько лет», — заявил Черчесов.

«Зенит», которым руководит Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее стала известна дата старта нового сезона в РПЛ.