Поставки Украине западных истребителей F-16 не повлияют на конфликт, а только затянут его. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин.

«Это просто затягивание конфликта и все», – подчеркнул он.

Он обратил внимание на то, что Украине необходимы будут как минимум 200 истребителей, аэродромы, а также обслуживающий технику персонал, чтобы повлиять на ход вооруженного конфликта. По мнению эксперта, соответствующих возможностей у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, поэтому существенно повлиять на конфликт американские F-16 не смогут.

До этого представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского издания «Новости Live» заявил, что Украина готова получить даже неисправные истребители F-16.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.