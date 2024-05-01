Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украине предрекли массовую генерацию людей при помощи ИИ

Захарова: скоро Зеленскому придется использовать ИИ для массовой генерации людей

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, уничтожающему граждан страны по заказу западных стран, в скором времени могут понадобиться услуги искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в комментарии для RTVI заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат отреагировала на сообщения о появлении во внешнеполитическом ведомстве Украины цифрового спикера, занимающегося консульскими вопросами. По ее словам, совсем скоро главе соседнего государства придется использовать нейросеть для массовой генерации специалистов в самых разных областях.

«Судя по тому, как бодро Зеленский выполняет западный заказ на уничтожение украинцев, скоро ему потребуется массовая генерация спикеров, рабочих, крестьян, учителей и врачей искусственным интеллектом», — подчеркнула Захарова.

1 мая МИД Украины сообщил, что в ведомстве появился виртуальный консультант по имени Виктория. Спикер была создана при помощи технологий искусственного интеллекта, а в ее задачи входит передача журналистам информации по консульским вопросам.

При этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что генерация цифрового консультанта — это «не прихоть, а требование военного времени». В частности, Виктория должна помочь ускорить внутреннюю работу ведомства.

Ранее в министерстве обороны Украины рассказали о разработке дронов с ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами