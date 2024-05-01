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Индия испытала запуск торпеды с помощью сверхзвуковой ракеты

МО Индии сообщило об успешных испытаниях запуска торпеды со сверхзвуковой ракеты

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министерство обороны Индии сообщило об успешных испытаниях запуска торпеды с помощью сверхзвуковой ракеты. Сообщение передает РИА Новости.

Испытания прошли у побережья штата Одиша.

«Ракета стартовала с наземной мобильной пусковой установки. В ходе этого испытания были проверены несколько современных механизмов, таких как симметричное разделение, выброс и контроль скорости», — сообщили в ведомстве.

Разработка этой системы запуска началась в 2016 году. Для нее используется сверхзвуковая ракета SMART (Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo) и самонаводящаяся легкая торпеда TAL (Torpedo Advanced Light) индийского производства.

По итогам испытаний министр обороны Индии Раджнат Сингх подчеркнул, что развитие этой системы усилит мощь ВМФ страны.

До этого Индия успешно провела запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы.

Ранее Индия получила от России первую партию ПЗРК «Игла-С» и ракет к ним.

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