Ирак построил военные базы у границы с Турцией

Ирак впервые за долгое время создал две военные базы на границе с Турцией в Персидском заливе. Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что данное решение было принято в координации с Турцией.

«Эти базы не были созданы против Турции. Напротив, они были созданы для защиты собственных границ при материально-технической поддержке Турции», — сказано в статье.

20 апреля на военной базе местного ополчения к югу от иракской столицы, Багдада, произошли взрывы.

В конце марта иракское ополчение поставило Соединенным Штатам ультиматум о выводе войск из страны до конца текущей недели под угрозой нападения на американские объекты. Генсек иракского ополчения Файлак аль-Ваада аль-Садика Шейх Мохаммед аль-Тамими добавил, что у его организации есть ракеты большой дальности, а также «умные» дроны.

Ранее в Стамбуле задержали боевиков ИГ (организация запрещена в России).