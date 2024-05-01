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Школьница из Пермского края избила сверстницу на камеру и выложила видео в Telegram

В Прикамье девочка-подросток опубликовала видео, на котором избивает сверстницу

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Телеграм-канал «ЧП|Пермский край»

В Чусовом школьница напала на сверстницу и опубликовала ролик с избиением в соцсетях, полиция Пермского края проводит проверку. Об этом сообщает издание 59.RU.

Как видно на записи, выложенной в Telegram-канале «ЧП|Пермский край», девочка наносит несколько ударов своей оппонентке по лицу, а также пинает ее ногой. Потерпевшая пытается закрываться и оглядывается в поисках помощи, но не находит желающих вмешаться. При этом избиение происходит в присутствии нескольких подростков, которые как будто не обращают внимания на потасовку.

Позже нападавшая смонтировала ролик и выложила его в свой Telegram-канал, так как получившееся видео ей показалось «крутым». Его изучили и сотрудники правоохранительных органов.

«По данному факту в отделе МВД России «Чусовской» зарегистрирован материал проверки, выясняются обстоятельства произошедшего. Лица, участвующие в конфликте, установлены», — заключили в полиции Прикамья.

Ранее россиянка избила грудного младенца на детской площадке и попала на видео.

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