Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава госдепа США пообщался с протестующими в Израиле

JP: Блинкен пообещал митингующим в Израиле скорое освобождение заложников

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Глава госдепа США Энтони Блинкен вышел к протестующим в Тель-Авиве из гостиницы, в которой остановился, и ответил на вопросы по поводу освобождения заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает газета Jerusalem Post (JP).

«Возвращение ваших близких домой лежит в основе всего, что мы пытаемся делать, и мы не успокоимся, пока все... не вернутся домой», — сказал госсекретарь.

По его словам, группировке ХАМАС передали «очень сильное предложение», и если радикалы пойдут навстречу, проблему удастся разрешить.

После встречи у отеля Блинкен направился на закрытую встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После этого состоится расширенная встреча, в которой примут участие посол США в Израиле Джейкоб Лью и ряд высокопоставленных чиновников Израиля.

Также 1 мая сообщалось, что Израиль готов в ближайшие дни направить делегацию в Каир для переговоров по прекращению огня и сделке по обмену заложниками с палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее Трамп заявил, что Нетаньяху справедливо критикуют за прошлогоднюю атаку ХАМАС на Израиль.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами