Глава госдепа США пообщался с протестующими в Израиле

Глава госдепа США Энтони Блинкен вышел к протестующим в Тель-Авиве из гостиницы, в которой остановился, и ответил на вопросы по поводу освобождения заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает газета Jerusalem Post (JP).

«Возвращение ваших близких домой лежит в основе всего, что мы пытаемся делать, и мы не успокоимся, пока все... не вернутся домой», — сказал госсекретарь.

По его словам, группировке ХАМАС передали «очень сильное предложение», и если радикалы пойдут навстречу, проблему удастся разрешить.

После встречи у отеля Блинкен направился на закрытую встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После этого состоится расширенная встреча, в которой примут участие посол США в Израиле Джейкоб Лью и ряд высокопоставленных чиновников Израиля.

Также 1 мая сообщалось, что Израиль готов в ближайшие дни направить делегацию в Каир для переговоров по прекращению огня и сделке по обмену заложниками с палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее Трамп заявил, что Нетаньяху справедливо критикуют за прошлогоднюю атаку ХАМАС на Израиль.