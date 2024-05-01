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Стоимость нефти опустилась к минимумам марта

Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с середины марта

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Martin Meissner/AP

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $85 впервые за 1,5 месяца. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:32 мск, фьючерс на нефть Brent дешевел на 1,11% — до $84,98 за баррель. Котировки американской WTI с поставкой в июне теряли 0,74%, торгуясь на уровне $80,51 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывают сигналы о замедлении экономической активности в ряде стран, что может негативно сказаться на энергопотреблении. В частности, опубликованные на днях данные указывают на резкое ухудшение деловой активности в обрабатывающей промышленности еврозоны, пишет агентство Reuters. Еще одним фактором, который ведет к понижению цен является ослабление напряженности на Ближнем Востоке.

Поддержку ценам в последнее время оказывали сообщения о снижении коммерческих запасов нефти в США. Однако этого фактора пока недостаточно для разворота нисходящего тренда на рынке.

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