Политолог оценил шансы на принятие закона об иноагентах в Грузии

Процесс дискуссий относительно принятия закона об иноагентах в Грузии не будет проходить спокойно, однако в конечном счете закон будет принят. С таким мнением в рамках онлайн-пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Sputnik Грузия» выступил политолог Васо Капанадзе.

«Процесс принятия этого закона на протяжении ближайших двух недель не будет проходить спокойно. Но, думаю, закон, в конце концов, будет принят», — подчеркнул политолог.

1 мая в парламенте Грузии перед началом пленарного заседания, где должен был обсуждаться законопроект об иностранных агентах, произошла драка между представителями оппозиции и правящего большинства.

Инцидент начался с обвинения со стороны оппозиции в адрес власти по поводу действий спецназа, из-за которых пострадал глава оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.

Ранее мэр Тбилиси высказался против дестабилизации страны беспорядками.