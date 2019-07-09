Оскорбившего Путина в эфире телеведущего отстранили от работы

Ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, высказавшийся матом в адрес президента России Владимира Путина, отстранен от работы, передает РИА «Новости».

Соответствующее решение приняло руководство телеканала.

Габуния был отстранен на два месяца. После этого он сможет вернуться к работе над своей авторской передачей, что вызвало волну возмущения у ряда зрителей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на оскорбление в адрес президента РФ Владимира Путина на грузинском телеканале «Рустави-2».

Он назвал журналиста Георгия Габунию «мразью» и «подонком».