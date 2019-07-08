Саакашвили обругал оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2»

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Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал поступок ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал в фейсбуке.

По его словам, действия грузинского журналиста являются «безвкусным и необдуманным выпадом».

В то же время, он осудил власти Грузии, которые, по его мнению, не смогли наладить отношения с российским государством.

Он отметил, что при нем все было иначе: россияне относились к Грузии «как минимум с уважением».

«Сейчас вконец развалились отношения, туристов не пускают, полеты приостановились, все перевернулось», — подчеркнул Саакашвили.

В конце он выразил уверенность, что в скором времени власть в Грузии сменится.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова нашла связь между Саакашвили и оскорблением Путина на «Рустави 2».