NewsOne не прогнулся под украинских политиков

На Украине телеканал NewsOne высказался по поводу телемоста с российской стороной, передает РИА «Новости».

Согласно заявлению, эта инициатива вызвала «шквал» обращений телезрителей, которые с нетерпением ждут телемоста.

«Сегодня на Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией», — говорится в заявлении.

Уточняется, что, по мнению телеканала, политики продолжают бездействовать, поэтому сотрудники NewsOne считают своим журналистским долгом налаживание открытого диалога между сторонами. При этом в телемосте примут участие обычные граждане.

Ранее Национальный союз журналистов Украины выступил против проведения телемоста между российским и украинским телеканалами.