Саакашвили испугался атаки на Путина в эфире грузинского ТВ
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Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал ситуацию с бранью в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он против истеричности и эпатажа.
Он также добавил, что «правду» следует передавать в цивилизованной форме.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что произошедшее на грузинском телеканале «Рустави-2» — это не провокация одного отдельного журналиста, а позиция канала.