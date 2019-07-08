Саакашвили испугался атаки на Путина в эфире грузинского ТВ

Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал ситуацию с бранью в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он против истеричности и эпатажа.

Он также добавил, что «правду» следует передавать в цивилизованной форме.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что произошедшее на грузинском телеканале «Рустави-2» — это не провокация одного отдельного журналиста, а позиция канала.