«Акт терроризма»: Роухани о санкциях США
Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал ситуацию вокруг санкций США против Тегерана, передает РИА «Новости».
По его словам, санкции США являются «актом терроризма».
Он также добавил, что ограничительные меры США в отношении Ирана похожи на «полноценную экономическую войну».
Роухани подчеркнул, что действия Вашингтона угрожают стабильности в регионе.
Ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон поддержал захват иранского танкера в Гибралтаре.