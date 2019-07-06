Венгрия поставила Зеленскому ультиматум

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условия, на которых страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, передает УНИАН.

По его словам, это произойдет только в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке.

Он требует, чтобы живущие на Украине венгры могли учиться на родном языке.

«По «языковому закону» — то он практически «убивает» шансы использовать венгерский язык в госуправлении, культуре, медиа», — заявил Сийярто.

Министр отметил, что Венгрия связывает новые надежды с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.