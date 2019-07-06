В России надеются на победу в США «здравых сил»

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Российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что позитивная атмосфера, которая была создана на переговорах президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональд Трампа выльется в конкретные дела. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам посла, она должна быть «конвертирована» в поручения, которые будут направлены ведомствам и помогут преодолеть кризисную ситуацию в двусторонних отношениях между странами.

«Разумеется, мы понимаем, что на ситуацию влияют санкции. Однако есть множество сфер для сотрудничества», — сказал Антонов.

Он добавил, что Россия исходит из того, что Трамп дал необходимые для активизации диалога по стратегической стабильности указания.

«Хотел бы выразить надежду на то, что здравые силы в США возьмут верх», — заявил Антонов.

Ранее Антонов заявил, что Россия не обсуждает спекуляции американского разведуправления минобороны о якобы проводимых испытаниях ядерных боезарядов малой мощности.