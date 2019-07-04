Болтон обрадовался захвату иранского танкера в Гибралтаре
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал задержание иранского танкера в Гибралтаре. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, захват танкера кораблями Великобритании является «отличной новостью».
Он также добавил, что танкер с иранской нефтью якобы направлялся в Сирию.
Болтон подчеркнул, что США и союзники продолжат мешать торговать властям Ирана.
Ранее сообщалось, что захват иранского танкера Британией разозлил Испанию.