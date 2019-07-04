Посол США сыграл на синтезаторе

Посол США Джон Хантсман сыграл на синтезаторе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Это произошло на приеме по случаю Дня независимости США.

Отмечается, что Хантсман в молодости участвовал в музыкальной группе, играет на гитаре и пианино.

Ранее сообщалось, что Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.