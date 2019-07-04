Посол США сыграл на синтезаторе

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Посол США в России Джон Хантсман во время интервью на Петербургском международном экономическом... Посол США в России Джон Хантсман во время интервью на Петербургском международном экономическом...
Посол США в России Джон Хантсман во время интервью на Петербургском международном экономическом...
«Газета.Ru»

Посол США Джон Хантсман сыграл на синтезаторе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Это произошло на приеме по случаю Дня независимости США.

Отмечается, что Хантсман в молодости участвовал в музыкальной группе, играет на гитаре и пианино.

Ранее сообщалось, что Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.