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Президент РФ Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, сообщает РИА «Новости».

Беседа продолжалась около часа.

«Газета.Ru» следит в режиме онлайн, как пройдет первый в 2019 году визит российского лидера в ЕС и о чем договорятся лидеры стран.

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