Стало известно, какие автомобили угоняют чаще всего

Hyundai и Honda стали самыми угоняемыми марками
Каждые 48 секунд в Соединенных Штатах угоняют один автомобиль. Несмотря на высокую частоту, опубликованная статистика за 2025 год фиксирует значительное сокращение числа угонов. Об этом сообщает Car and Driver.

Снижение угонов зафиксировано почти во всех штатах, а наибольший спад отмечен в Вашингтоне и Колорадо. При этом, как и ожидалось, лидерство по числу угонов сохраняют Лос-Анджелес и Калифорния: в окрестностях Лос-Анджелеса угнано почти вдвое больше машин, чем в следующих за ним Нью-Йорке и Нью-Джерси. В Калифорнии в 2025 году зарегистрировали чуть менее 137 тысяч угонов.

Топ-10 самых угоняемых машин в США возглавила Hyundai Elantra — 21 732 случая. За ней следуют Honda Accord и Hyundai Sonata. В пятерку также попали Chevrolet Silverado 1500 и Honda Civic. Замыкают десятку Kia Optima, Ford F-150, Toyota Camry, Honda CR-V и Nissan Altima.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!