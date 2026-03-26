В Госдуме спросили Минздрав о «драматическом» ухудшении женского здоровья

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко подтвердить данные об ухудшении женского здоровья в России. Текст письма имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«По многочисленным сообщениям избирательниц и избирателей, в настоящее время в России наблюдается драматическое ухудшение женского здоровья. Молодые женщины (даже до 30 лет) часто сталкиваются с крайне незначительным числом яйцеклеток или даже их полным исчезновением, хотя чувствуют себя полностью здоровыми. В результате они массово стремятся заморозить яйцеклетки, пока они есть, для будущей процедуры ЭКО. В связи с этим прошу сообщить статистические данные (в динамике), демонстрирующие масштабы ухудшения женского здоровья в последние годы в России или опровергающие это представление. В случае подтверждения сообщить о причинах этого ухудшения (по мнению Минздрава) и о реализуемых и намеченных действиях, направленных на устранение этих причин и нормализацию массового женского здоровья», — говорится в обращении депутата.

До этого ТАСС со ссылкой на утвержденный Минздравом документ сообщил, что распространенность заболеваний репродуктивной системы у женщин в России остается высокой, тенденции к снижению нет.

В документе также указывается, что за последние 10 лет число россиянок с бесплодием составляет в среднем 8 на одну тысячу женщин репродуктивного возраста.



