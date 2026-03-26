Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«Пришло время!»: в Финляндии обратились к Илону Маску с призывом о помощи

Политик Мема попросил у Илона Маска помощи в защите свободы слова в Финляндии
Gonzalo Fuentes/Reuters

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х обратился к американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску с призывом поддержать свободу слова в Финляндии.

«Свобода слова в Финляндии подвергается нападкам. Илон Маск, пришло время поддержать нас!!!» — написал Мема.

Таким образом политик отреагировал на новость о том, что Верховный суд Финляндии признал нескольких человек виновными в «подстрекательстве к насилию против группы людей». Мотивом стала публикация статьи о гомосексуализме («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), в которой он рассматривается как «сексуальное отклонение». Среди фигурантов дела оказался в том числе депутат финского парламента Пяйви Рясянен.

До этого Маск раскритиковал правительство Германии за «агрессивное» подавление свободы слова. Миллиардер указал, что немецкие власти «пытаются подавить свободу слова и сажают людей в тюрьму за критику политиков или даже посты в социальных сетях». Он назвал подобный подход «безумием», обратив внимание, что в такой ситуации очень сложно иметь настоящую демократию в стране, так как «свобода слова — одна из основ демократии».

Ранее США обвинили Европу в несоблюдении свободы слова.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!