«Пришло время!»: в Финляндии обратились к Илону Маску с призывом о помощи

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х обратился к американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску с призывом поддержать свободу слова в Финляндии.

«Свобода слова в Финляндии подвергается нападкам. Илон Маск, пришло время поддержать нас!!!» — написал Мема.

Таким образом политик отреагировал на новость о том, что Верховный суд Финляндии признал нескольких человек виновными в «подстрекательстве к насилию против группы людей». Мотивом стала публикация статьи о гомосексуализме («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), в которой он рассматривается как «сексуальное отклонение». Среди фигурантов дела оказался в том числе депутат финского парламента Пяйви Рясянен.

До этого Маск раскритиковал правительство Германии за «агрессивное» подавление свободы слова. Миллиардер указал, что немецкие власти «пытаются подавить свободу слова и сажают людей в тюрьму за критику политиков или даже посты в социальных сетях». Он назвал подобный подход «безумием», обратив внимание, что в такой ситуации очень сложно иметь настоящую демократию в стране, так как «свобода слова — одна из основ демократии».

Ранее США обвинили Европу в несоблюдении свободы слова.