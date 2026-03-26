Зеленский рассказал, почему не может вывести ВСУ из Донбасса

Украина не хочет выводить войска с территории Донбасса, потому что там Киев построил «значительные оборонительные линии» и укрепления. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Le Monde.

По словам Зеленского, Украина не хочет, чтобы ее территории «снова оккупировали», а также чтобы случилась блокада Киева. Он считает, что если ВСУ покинут территории Донбасса, откроется дверь «для быстрой оккупации» страны, так как Украина потеряет мощные оборонительные укрепления. Украинский лидер подчеркнул, что такой шаг был бы равносилен «предательству будущих поколений».

«Сегодня США говорят нам: выведите войска из Донбасса, потому что этого хотят русские, и мы предоставим вам гарантии безопасности. Но эти укрепления являются частью наших гарантий безопасности. Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности, построенные нашими собственными руками и нашей армией, на какие-то другие. Это было бы несправедливо», — отметил он.

Кроме того, Зеленский задался вопросом, «каковы будут последствия» выхода ВСУ с территории Донбасса для морального духа украинских войск.

Недавно украинский президент заявил, что США предлагают Украине дать гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с занимаемой территории Донбасса.

Издание «Украинская правда» также писало, что США на переговорах требуют от Украины вывести войска с территории Донбасса, предлагая взамен построить в стране «рай» и предоставить Киеву «реальные гарантии безопасности». СМИ со ссылкой на одного из членов команды Зеленского сообщало, что из-за отказа вывести войска с территории Донбасса Украина рискует остаться без американской помощи.

Также один из представителей правящей партии «Слуга народа» отметил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса, вероятно, будут поставлены на длительную паузу, так как ни одна из сторон не готова пойти на уступки. А депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что «окно возможностей» для заключения мирного договора «явно закрывается».

Ранее Зеленский не согласился с США в одном в вопросе.