Focus: глава минобороны Германии спасла Меркель и Европу от позора

Спустя более чем 50 лет главой Еврокомиссии вновь станет немец, да еще и женщина, пишет Focus. Речь идет о министре обороне Германии Урсуле фон дер Ляйен. Описывая результаты переговоров глав европейских государств по поводу ключевых постов в Евросоюзе (ЕС), журнал замечает: «Бывшая «королева встреч на высшем уровне» Меркель… стоит с трофеем в руках — но без короны».

Отмечается, что имя фон дер Ляйен начало звучать во время обсуждений в понедельник, 1 июля. Сначала ее кандидатуру рассматривали на должность верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности, этот пост в настоящее время занимает Федерика Могерини. Однако впоследствии канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось договориться о другом назначении для фон дер Ляйен, в то время как Европейский центральный банк должна возглавить француженка Кристин Лагард.

Как замечает издание, это решение поможет достичь баланса при распределении постов с учетом интересов ФРГ и Франции, а также повысить число женщин на ключевых постах в ЕС. Назначение фон дер Ляйен имеет для Меркель и другие преимущества: оно означает для нее победу в Брюсселе. Кроме того, министр обороны входила в состав всех кабинетов Меркель, известна на международном уровне, выросла в Брюсселе и бегло говорит не только на немецком, но и на английском и французском.