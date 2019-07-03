Daily Beast: Европа не может верить Трампу, хотя старается

<img src="//img.gazeta.ru/files3/433/11886433/RTSZI3F-pic905-895x505-34727.jpg">

Встречи президента США Дональда Трампа в рамках G20 с главой КНР Си Цзиньпином, российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудов, а также приезд в демилитаризованную зону между двумя Кореями для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном лишают Трампа доверия европейских стран. Об этом пишет The Daily Beast.

Автор материала задается вопросом, как традиционные союзники могут доверять Вашингтону, когда нынешний глава государства действует заодно с авторитарными лидерами. Эта дилемма стала очевидна на прошлых выходных на Брюссельском форуме, который организует Германский фонд Маршалла для укрепления трансатлантических связей. На мероприятии американские чиновники оказались в сложном положении, так как им пришлось уверять союзников, что твиты Трампа имеют совсем другое значение, а его взаимодействие в авторитарными лидерами связано с масштабной стратегией.

По словам одного из высокопоставленных дипломатических источников, заявления Соединенных Штатов в Японии и Брюсселе расходятся друг с другом, что вызывает серьезное беспокойство. Депутат Европейского парламента от Нидерландов Марьетье Шааке согласилась, что советники американского лидера и он сам делают различные заявления. Она заметила, что доверие к Соединенным Штатам в Европе стремительно падает. Другой дипломатический источник сказал, что в случае переизбрания Трампа европейские страны прекратят воспринимать США как «сияющий оплот демократии, прав человека и свободы».