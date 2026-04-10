Женщина притворилась медсестрой и вылечила более 4400 пациентов

Американка приняла более 4400 пациентов, выдавая себя за медсестру, и избежала тюремного заключения. Об этом пишет New York Post (NYP).

Перед судом в Палм-Косте, штат Флорида, предстала 29-летняя Отем Бардиса. Ее дело охарактеризовали как один из наиболее значительных случаев медицинского мошенничества в стране — женщина выдавала себя за лицензированную медсестру и обслужила более 4400 пациентов в протестантской сети частных клиник AdventHealth с июня 2024 по январь 2025-го.

Расследование в ее отношении было начато после того, как сотрудники больницы обнаружили, что Бардиса использовала номер лицензии другой медсестры и подделала документы, чтобы получить работу в качестве старшего техника-медсестры. Женщина объясняла несоответствия сменой фамилии после замужества, но подтверждения не предоставила.

Ей предъявили 14 обвинений в незаконной медицинской практике и мошенничестве. В итоге Бардиса признала вину, и окружной судья Дон Николс назначил ей пять лет лишения свободы условно, 50 часов общественных работ и временный запрет на работу в медицинской сфере. Кроме того, она должна написать извинение медсестре, чьей личностью пользовалась в преступных целях.

Ранее психотерапевт насиловал пациенток во время приема под видом лечения от родовых травм.

 
