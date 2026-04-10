Названа дата обмена пленными между Россией и Украиной

Vasily Fedosenko/Reuters

Россия и Украина планируют провести обмен пленными 11 апреля. Об этом RT заявил источник.

Другой информации в сообщении не приводится.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что переговоры об обмене военнопленными с Украиной практически подошли к завершению. Она выразила надежду, что в преддверии праздника Пасхи военнопленные смогут вернуться домой, чтобы «почувствовать праздник».

26 марта глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов также выразил оптимизм относительно проведения масштабного обмена пленными с Россией к празднику Пасхи.

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 6 марта и прошел по формуле «300 на 300».

Ранее семьи украинских солдат обратились к командованию ВСУ с просьбой спасти их родных.

 
