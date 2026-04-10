Суд наказал пассажиров, которые избили таксиста и сняли это на видео

В Петербурге суд назначил наказание нарушителям, которые избили таксиста, угнали его автомобиль и попали в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«13 августа 2025 года, пьяные Олег Буяк и Артем Мигаеш заказали такси. Прямо во время поездки они напали на водителя и избили его. Мужчина успел выбежать, а дебоширы угнали его авто и попали в ДТП. Друзья не отчаялись и снова скрылись, оставив разбитую машину. Позже их все же поймали», – говорится в публикации.

По данным канала, суд назначил Олегу Буяку и Артему Мигаешу – 3,5 и 3 года колонии соответственно.

До этого в Москве жена попросила родственников найти и наказать загулявшего мужа. Они избили его битой и отвезли в Балашиху. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин с битой и ножами нападают на пассажира такси, а после садят пострадавшего в Mercedes и увозят.

Водитель такси обратился в полицию. Сотрудники начали искать пострадавшего: москвич оказался в городе Балашиха.

Ранее россияне устроили стрельбу на оживленной дороге и попали на видео.