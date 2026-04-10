Ученые выделили новый вид пауков благодаря их «огромным гениталиям»

Международная группа исследователей описала новый род пауков-птицеедов, отличающийся необычно крупными половыми придатками самцов. Об этом сообщает портал Metro.

Новый род получил название Satyrex. Эти пауки обитают на Аравийском полуострове и в районе Африканского Рога. Ученые выделили четыре новых вида, а также отнесли к этому роду ранее описанный вид.

Самым крупным представителем оказался Satyrex ferox с размахом ног до 14 см. Особое внимание исследователей привлекли педипальпы — специализированные придатки, с помощью которых самцы передают сперму во время спаривания. Их длина у некоторых особей достигает 5 см — почти в четыре раза больше передней части тела и сопоставима с длиной ног.

«На основе морфологических и молекулярных данных мы пришли к выводу, что эти пауки настолько отличаются от ближайших родственников, что для них пришлось выделить новый род», — отметил руководитель исследования, арахнолог Алиреза Замани из Университета Турку.

По словам ученых, столь необычная анатомия может быть связана с поведением пауков. Самки у этих видов агрессивны и могут нападать на самцов во время спаривания. Длинные педипальпы, вероятно, позволяют самцам держаться на безопасном расстоянии.

Название рода объединяет слово «сатир» — мифологическое существо с гипертрофированными половыми признаками — и латинское «rex» («царь»). Видовое название ferox переводится как «свирепый» и отражает характер поведения паука.

«Этот вид крайне оборонителен: при малейшей угрозе он поднимает передние ноги и издает громкое шипение, создаваемое трением специальных волосков», — пояснил Замани.

Помимо S. ferox, ученые описали виды Satyrex arabicus, Satyrex somalicus и Satyrex speciosus, названные по регионам обитания и внешнему виду. К новому роду также отнесли ранее известный Satyrex longimanus, который раньше классифицировали иначе.

Все представители рода ведут подземный образ жизни, обитая в норах у корней кустарников или среди камней.

Как отмечают авторы работы, открытие показывает, что даже хорошо изученные группы животных могут скрывать неожиданные особенности, способные изменить представления об их эволюции и поведении.

