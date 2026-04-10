Власти Молдавии рекомендовали отменить концерты Дианы Арбениной и Нурлана Сабурова

Министерство культуры Молдавии назвал нецелесообразным проведение мероприятий с участием некоторых артистов. Об этом говорится на странице ведомства в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Среди них минкульт страны назвал российскую певицу Диану Арбенину, казахстанского комика Нурлана Сабурова, украинского композитора и певца Олега Винника. Организаторы этих мероприятий, уточнило ведомство, проинформированы о результатах оценки.

«С рекомендацией расторгнуть все договорные отношения с заинтересованными лицами во избежание ситуаций, которые могут привести к невозможности их въезда на территорию Республики Молдова и, следовательно, к отмене мероприятий», — предупредили в минкульте Молдавии о возможных запретах для артистов.

До этого министерство культуры разослало циркуляр государственным культурным учреждениям и организаторам с просьбой заранее сообщать о намерениях сотрудничать с артистами из-за рубежа, особенно из стран СНГ. Такое решение ведомство приняло для предотвращения ситуаций, которые могут «привести к отмене мероприятий, общественной напряженности, проблемам безопасности или нанесению ущерба имиджу государственных учреждений».

Ранее в Молдавии выступили против концерта Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Вайкуле.