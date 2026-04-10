Анонсирован формат проведения «Бессмертного полка» в 2026 году

Кремль: «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в очном или онлайн-формате

Акция «Бессмертный полк» пройдет в регионах России в очном или онлайн-формате. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.

В октябре прошлого года «Бессмертный полк России» запустил конкурс на присуждение Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент «Говорим о Победе».

На конкурс принимались любые материалы патриотического характера, опубликованные в период с 1 декабря 2025 года и посвященные Великой Отечественной войне, ее эпизодам и героям, а также спецоперации и ее участникам.

Церемония награждения пройдет в апреле 2026 года в Москве.

Акция «Бессмертный полк» – это не просто торжественное шествие с портретами героев Великой Отечественной войны, это символ всенародной памяти и признательности за подвиг советского народа. Зародившись как небольшая инициатива, акция превратилась в мощное международное движение, объединившее миллионы людей.

В 2024 году очное шествие «Бессмертного полка» было отменено в РФ в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что украинца будут судить за попытку добавить в «Бессмертный полк» нацистов.