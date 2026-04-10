В Норвегии сообщили, что футболист Хайкин получил гражданство

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт сообщил о получении российским вратарем «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным паспорта Норвегии. Его слова передает «Чемпионат».

«Прямо сейчас мы получили известие, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии и паспорт. Сегодня это было подтверждено официальными документами», — сказал он Сальтведт.

В октябре 2025 года Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Л

Ранее в Норвегии заявили, что Хайкин еще может сыграть на ЧМ-2026.