Вдовец Заворотнюк потерял на своей школе фигурного катания 170 млн рублей

Фигурист Петр Чернышев потерял на своей школе 170 млн рублей за год. Подробности выяснила «Газета.Ru», изучив бухгалтерскую отчетность бизнеса спортсмена.

В 2025 году школа фигурного катания вдовца Анастасии Заворотнюк показала одни из самых худших финансовых показателей с момента основания. Организация смогла заработать 16 млн рублей, при этом убытки превысили 170 млн рублей. Кроме того, согласно данным сервиса Rusprofile, у бизнеса Чернышева накопилась кредиторская задолженность в размере 72 млн рублей.

Еще год назад школа спортсмена была в «плюсе». Выручка организации составляла 266 млн рублей. Это была самая большая сумма, которую Чернышев зарабатывал с 2012 года. Вдовец звезды «Моей прекрасной няни» является руководителем бизнеса и владеет половиной акций.

После кончины Анастасии Заворотнюк Чернышев погрузился в работу. Он задействован в ледовых шоу с Татьяной Навкой. Также фигурист уделяет время семье и не забывает приезжать на могилу жены. В день рождения актрисы 3 апреля спортсмен приехал на кладбище вместе с семилетней дочерью Милой. Они вместе высадили новые цветы.

Ранее квартиры Анастасии Заворотнюк в Москве перешли ее старшим детям.