Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Культура

Вдовец Заворотнюк потерял на своей школе фигурного катания 170 млн рублей

Евгения Новоженина/РИА Новости

Фигурист Петр Чернышев потерял на своей школе 170 млн рублей за год. Подробности выяснила «Газета.Ru», изучив бухгалтерскую отчетность бизнеса спортсмена.

В 2025 году школа фигурного катания вдовца Анастасии Заворотнюк показала одни из самых худших финансовых показателей с момента основания. Организация смогла заработать 16 млн рублей, при этом убытки превысили 170 млн рублей. Кроме того, согласно данным сервиса Rusprofile, у бизнеса Чернышева накопилась кредиторская задолженность в размере 72 млн рублей.

Еще год назад школа спортсмена была в «плюсе». Выручка организации составляла 266 млн рублей. Это была самая большая сумма, которую Чернышев зарабатывал с 2012 года. Вдовец звезды «Моей прекрасной няни» является руководителем бизнеса и владеет половиной акций.

После кончины Анастасии Заворотнюк Чернышев погрузился в работу. Он задействован в ледовых шоу с Татьяной Навкой. Также фигурист уделяет время семье и не забывает приезжать на могилу жены. В день рождения актрисы 3 апреля спортсмен приехал на кладбище вместе с семилетней дочерью Милой. Они вместе высадили новые цветы.

Ранее квартиры Анастасии Заворотнюк в Москве перешли ее старшим детям.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!