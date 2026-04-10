Путин назначил нового посла РФ в Непале

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Суровцева чрезвычайным и полномочным послом страны в Непале. Указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Суровцева Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Непале», — говорится в документе.

Осенью прошлого года глава государства освободил Алексея Новикова от должности посла России в Непале. Временным поверенным в делах РФ в Непале тогда стал Ринчен Ракшаев.

Алексей Суровцев родился в 1961 году. В 1985 году он окончил МГИМО МИД СССР, в том же году поступил на дипломатическую службу. Суровцев работал на различных должностях как в министерстве иностранных дел РФ, так и за границей. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса, присвоенный в июне 2006 года.

Так, в период с 2005 по 2010 годы он был советником постоянного представительства РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцарской конфедерации. Следующие три года был старшим советником департамента Северной Америки. В 2013–2018 годах был начальником отдела в департаменте Северной Америки.

