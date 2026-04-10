В Москве ребенок несколько дней ел диван

В Москве врачи Морозовской больницы спасли ребенка, который ел обивку дивана из-за расстройства пищевого поведения. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Мальчик поступил в больницу с рвотой и сильной болью в животе. После обследования выяснилось, что он на протяжении нескольких дней он поедал обивку дивана. Семья об этом не догадывалась. Врачи попытались удалить инородное тело из желудка эндоскопическим способом, но из-за его размеров это оказалось невозможно, ребенку провели полостную операцию, которая длилась около часа и извлекли безоар.

На вторые сутки после вмешательства мальчика перевели из реанимации в хирургическое отделение. Одновременно с лечением ребенок получал поддержку психологов, он уже выписан домой.

До этого врачи Республиканской детской клинической больницы в Сыктывкаре извлекли из желудка 13-летней девочки ком волос размером с дыню.

Ранее девочка оказалась в реанимации и ослепла, съев клубнику.