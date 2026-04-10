«Больше за реальность»: певец Соколов объяснил отличие своего поколения от молодежи

Экс-солист группы «На-На» Павел Соколов заявил, что в его молодости людям прививали другую творческую культуру, отличающуюся от вкусов современной молодежи. Слова артиста передал «Пятый канал».

По словам 51-летнего Соколова, у современного поколения другой вкус в музыке. Сейчас молодежь слушает и пишет биты, а его ровесники — мелодии. При этом, по мнению певца, люди любого возраста будут вспоминать и вновь переживать эмоции, испытанные ими ранее благодаря любимому творчеству.

Артист подчеркнул, что у его ровесников больше воспоминаний благодаря понятной и линейной музыке юности. Соколов считает, что мелодичное звучание лучше воспринимается и ярче раскрывается.

«Нынешнее поколение — у них тоже будут, когда они будут взрослыми, вот эти вот воспоминания. Биты, может быть. Наше поколение, конечно, больше за реальность, за натуральность, прикосновения. Я тактильный человек очень, мне надо прикоснуться, я не могу без любимого человека», — подчеркнул певец.

По мнению Соколова, у его поколения было больше возможностей задействовать все органы чувств, благодаря чему они знают, что такое запах, осязание, вкус и стремление к близости.

До этого Павел Соколов раскрыл, что по-прежнему получает много внимания со стороны поклонниц, которые иногда даже преследуют его. По словам артиста, его радует интерес фанаток, но он предпочитает им не злоупотреблять, отказываясь от личных встреч один на один.

Ранее экс-солист «На-На» Соколов рассказал о нападении поклонницы.