Хантер Байден пригласил детей Трампа подраться в клетке

Хантер Байден вызвал Эрика и Дональда Трампа-младшего на бой в клетке

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден вызвал старших сыновей действующего главы государства Эрика Трампа и Дональда-младшего на бой в клетке. Об этом пишет USA Today со ссылкой на публикацию Байдена в социальной сети.

В материале отмечается, что это стало очередным эпизодом в продолжающейся вражде между политическими семьями.

Хантер Байден заявил, что ему позвонил Эндрю Каллахан, кинорежиссер, журналист и создатель контента, и сказал, что пытается организовать бой с участием сыновей Трампа.

«Думаю, он пытается организовать бой в клетке, я против Эрика и Дона-младшего. Я сказал ему, что сделаю это на 100%, если он сможет это осуществить», — заявил Байден.

Сам Каллахан посчитал, что Байден таким образом «пошутил», но выразил готовность содействовать в организации поединка. Однако дети Трампа должны быть готовыми вступить в бой с Хантером, указал он.

Дональд Трамп-младший – старший сын президента США, сейчас ему 48 лет. Эрику Трампу на сегодняшний день 42 года. Хантеру Байдену 56 лет.

